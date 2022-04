Man aangehouden na bedreiging met mogelijk een vuurwapen

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 10 april, 08.00 uur door John Havinga

FELLE OPKLARINGEN – SOMS EEN BUI | KOMENDE WEEK WARMER

We krijgen vandaag felle opklaringen en zon afgewisseld door buien en nog steeds is daarbij ook kans op wat korrelhagel, of wat (klets)natte sneeuw. Het wordt maximaal 9 graden, bij een matige noordwestenwind (3-4). Vannacht is het droog en er zijn brede opklaringen, met weinig wind. De minima liggen daardoor rond het vriespunt, mogelijk komt het lokaal tot vorst rond zonsopkomst.

Morgen zal het vrij zonnig en droog zijn. Een uitloper van een hogedrukgebied passeert in de ochtend en daarna zal de wind uit het oosten gaan waaien (2-4). Daarmee wordt drogere en vooral ook warmere lucht aangevoerd. Het wordt maandagmiddag ongeveer 13 graden. Op dinsdag kan het wel 18 à 19 graden worden!

Daarna zullen we weer wat buien krijgen en een lagere temperatuur rond 15 à 16 graden op donderdag en rond 10 graden op vrijdag. Kortom; precies wat je in april kunt verwachten. Grilligheid met zon en soms felle buien en afwisselend koud en dan weer zacht.