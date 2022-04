Ooievaarsnest geplaatst in Lions Ooievaarsbos

VEENDAM – Gisteren hebben de leden van de Lions Club Veendam een ooievaarsnest geplaatst in het ooievaarsbos aan de Woortmanslaan in Veendam. Het bos is door de Lions Club Veendam in 1996 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de club aangelegd. In het bos zijn destijds 62 bomen geplant. Iedere boom staat voor een levensboom van een kind geboren tussen 17 december 1995 en 27 maart 1996.



Eerder dit jaar werden tijdens de landelijke boomfeestdag al een aantal bomen die verloren waren gegaan herplant. Nu is het ooievaarsnest geplaatst en is er onderhoud gepleegd aan de bomen. Ook zijn alle bomen voorzien van een paaltje met daarop een nummer. De nummers komen overeen met de genummerde namen op de informatieborden.

Ingezonden door Hans Deuze