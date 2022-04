VEENDAM – Vanmiddag werd de brandweer opgeroepen voor een brand in een bijgebouw aan de Straat Bali in Veendam. Bij aankomst stond een ruimte in brand waar onder andere fietsen, een brommer en een koelkast in stonden.

De brandweer wist de brand snel te blussen. Bij de brand kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. De brandweer is nog enige tijd bezig geweest met nablussen. De schade is aanzienlijk. Wat de oorzaak van de brand is, is niet bekend.

Foto’s: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie