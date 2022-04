Tuinen komen blank te staan door geknapte waterleiding

VEENDAM – In een voortuin aan de Straat Malakka is vanmiddag de waterleiding geknapt.

De leiding knapte op twee plekken in een voortuin van een rijtjeswoning, waarna ook de tuinen van zes andere woningen onder water kwamen te staan. De brandweer en politie waren op dat moment één straat verderop, in de Straat Bali, een schuurbrand aan het blussen. Nadat de schuur veilig was gesteld, kwamen ze een kijkje nemen bij het overtollige water in de Straat Malakka. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het mogelijk geen toeval dat de waterleiding, kort nadat de brandweer water oppompte uit de ondergrondse brandkraan, sprong. ‘Dit kan zeker wel verband met elkaar hebben. Als er verderop een zwakke plek in de drinkwaterleiding is, dan kan het misgaan. Het ging om grote hoeveelheden water.’

Het waterbedrijf kon de afsluiter snel dichtdraaien. Een deel van de bewoners zat, tot het lek was gedicht, tijdelijk zonder water.

Foto’s en info: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie