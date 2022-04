Tweede ronde NK Ovalracing traditioneel tijdens paasraces

TER APEL – Op 27 maart, ging het Int. Nederlandskampioenschap Ovalracing weer van start in het autosportstadion “De Polderputten” in Ter Apel. De coureurs en de racefans wisten het circuit na twee jaar door corona-maatregelen geplaagd te zijn weer in grote getalen te vinden. Op het ovale asfalt werd op het scherpst van de snede gestreden om de eerste te verdelen punten voor de strijd om het Nederlandskampioenschap in zeven verschillende klasses. Traditioneel staat de tweede ronde van het kampioenschap op 1e paasdag op het programma. Aanstaande zondag 17 april zal vanaf 11.30 uur het motorengebrul dan ook weer klinken in autosportstadion de Polderputten in Ter Apel.





De regionale coureurs hebben zich weer van hun beste kant laten zien. Zo heeft Brian Kuper uit Ter Apel de leiding in handen bij de juniorenklasse. Hij wist in zeer spannende duels af te rekene met Keano Boes uit Vroomshoop en Thijs Methorst uit het Friese Parrega. Kuper zal tijdens de paasraces dan ook alles op alles zetten om zijn voorsprong te gaan verdedigen.



Bij het grote deelnemersveld bij de Rookie Rods wist Tim Tiben uit het Duitse Rutenbrock samen met Raymond Kuiper uit Ter Apel de meest punten te verzamelen. Zij delen dan ook de koppositie in de tussenstand. Mik Wempe uit het Noord-Hollandse Spaarndam staat slechts op één punt achterstand derde in de tussenstand. Met maar liefst 19 deelnemers op het ovale asfalt in deze klasse is het voor de snelle deelnemers een grote opgave om door het hele deelnemersveld naar voren te komen.

In de Standaard 2000-klasse heeft de jonge, maar inmiddels toch zeer ervaren ovalracing-coureur Jeffrey Zwiep uit Valthermond de leiding in handen. Samen met zijn snelle Honda lijkt hij de te kloppen man dit seizoen. Jordan Wolters uit Raalte en Tom Brakels uit Beilen zullen alle zeilen bij moeten zetten om Zwiep dit seizoen te kunnenverslaan.

In de BMW Cup staan er dit seizoen veel nieuwe deelnemers aan de start. Dat het voor velen nog wat onwennig was om te racen met deze snelle, achterwielaangedreven bolides bleken wel uit de vele crashes en daarmee schade die werd gereden. Otto Dörholt uit Hoogersmilde wist de meeste punten te vergaren voor routinier Roelf Huisman uit Schoonoord en Jeffrey Bolk uit Ter Apel. Tijdens de paasraces zullen de overige coureurs echter hun opgelopen achterstand weer goed willen maken.

Bij de razendsnelle Superrods liet de regerend Nederlandskampioen, Kevin Zwiep uit Schoonoord, de concurrentie zien dat hij nog steeds de snelste auto heeft van het deelnemersveld. Met de maximale score van 60 punten gaat hij aan de leiding. De tweede positie is in handen van jongere broer Jeffrey Zwiep uit Valthermond, die dit seizoen in teamverband uitkomt met Harm Veenstra uit Sellingen. Edward Jan Walsma uit Joure bezet de derde positie in de tussenstand met zijn snelle VW Polo. Veel pech was er voor routinier Ad Monster uit Dordrecht, die met zijn nieuwe bolide met krachtige V8 motor nog veel wegliggingsproblemen kende. Hij zal de opgelopen achterstand weer snel willen goedmaken.

Bij de uit Engeland afkomstige klasse, de 2.0 litre Hotrods, was het een zinderende en spannende strijd. Marius Bert uit het Duitse Bottrop wist met zijn nieuwe bolide meteen te laten zien dat hij zijn Nederlandse titel dit seizoen wil gaan verdedigen. Ook de come-back van voormalig Nederlandskampioen in deze klasse, Martijn Vowinkel uit Ommen was zeer succesvol. Met slechts één punt achterstand heeft hij de tweede positie in handen voor de snelle Sander van der Heijden uit het Brabantse Oss.

In de National Hotrods had regerend Nederlandskampioen Reimon Bos uit Noord-Sleen een zware dobber aan Johan Sanders en Mark Teuben uit Ter Apel. Ronden lange deurkruk-aan-deurkruk gevechten kregen de autosportfans op het puntje van hun stoel. Uiteindelijk wist Bos de maximale score te behalen, maar hij kreeg het dit keer zeker niet cadeau. De tweede positie is nu dan ook in handen van Johan Sanders uit Ter Apel en door een uitvalbeurt van Teuben in één van de manches heeft de snelle dame, Delia Horstkamp uit het Duitse Hoogstede de derde positie in handen. Tijdens de paasraces zal het deelnemersveld in deze klasse weer verder groeien, met de komst van een aantal snelle coureurs uit het zuiden van het land en Duitsland.



Als zeer spectaculaire gastklasse staan de Bangerstox tijdens de paasraces aan de start. Met een enorm groot deelnemersveld zullen zijn op de korte oval al botsend en duwend hun races gaan rijden en een deuk meer of minder niet schuwen om met de overwinning naar huis te gaan.





De ovalraces zullen zondag 17 april (1e paasdag) om 11.30 uur van start gaan, alle klasses komen drie keer aan de start in het autosportstadion “De Polderputten” aan de Hanetangerweg in Ter Apel. Het belooft weer een bomvolle middag met spannende en spectaculaire autosport te worden. Meer info over de wedstrijden is te vinden op www.ovalracing-terapel.nl of via de Facebook & Instagram pagina van NNO Ter Apel.





Tickets zijn in de online voorverkoop via www.ovalracing-terapel.nl verkrijgbaar en aan de dagkassa.

Waar:

Autosportstadion “de Polderputten” Ter Apel (Hanetangerweg 5a)

Aanvang:

11:30 uur tot ongeveer 18:00 uur

Ingezonden