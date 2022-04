Vesting Bourtange opent het evenementenseizoen met een Voorjaarsmarkt

BOURTANGE – Zaterdag opende de Vesting Bourtange het evenementenseizoen met een Voorjaarsmarkt.

Al zou je het met dit weer niet verwachten, wordt dit weekend in de Vesting Bourtange een Voorjaarsmarkt georganiseerd. Terwijl de band Fath uit Ter Apel zorgde voor vrolijke muziek, vermaakte Jos Tipker de kinderen met zijn jongleer-acts, grappen en grollen. Ook stonden er diverse kramen, maar naar verluidt had ook een aantal standhouders afgezegd.

Zondag loopt de Soete Inval door de vesting en is er muziek van de Duitse band Belltane. Ook zijn de musea open, is er een kinderplein, is de molen gratis te bezichtigen en is er om 15.00 uur een kanonschot door het exercitiepeloton van Bourtange.

De markt is geopend van 11.00 tot 18.00 uur.

Foto’s: Johannes Velthuis

Klik HIER voor foto’s van Mazzelmoaze