Belgische SAS Wing en Pools kenteken op bevrijdingsmonument Oude Pekela officieel onthuld

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 11 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIG | OOK ‘S NACHTS WARMER

Een hogedrukgebied is nu boven het westen van Duitsland en onze omgeving. Door de windstilte werd het vannacht heel koud met minimumtemperaturen rond -2, maar de temperatuur stijgt in de loop van de dag tot ongeveer 13 graden. Daarbij komt vanmiddag een zwak tot matig windje te staan uit het oosten tot zuidoosten. Het weerbeeld is vrij zonnig met soms meer hoge bewolking, en er komen ook wat stapelwolken bij.

Vanavond en vannacht neemt de wind af en het koelt af naar +5. Overdag maken we een sprong naar 18 of 19 graden. Ook dan is het vrij zonnig en er is morgen een matige zuidoostenwind (windkracht 3 tot 4, dus dat is goed merkbaar).

Woensdag is het ’s middags ook zo’n 19 graden, maar dan is er meer bewolking en mogelijk valt er een enkele bui (en de wind wordt veranderlijk). Later blijven er zonnige perioden en zou een lokale bui kunnen vallen. Donderdag wordt wordt het nog relatief zacht, aan het eind van de week is de temperatuur terug naar 13 tot 15 graden.