Geestelijk verzorger Judith Groot Zevert: “Aandacht voor de mens achter de aandoening”

SCHEEMDA – Sinds begin dit jaar werkt Judith Groot Zevert als geestelijk verzorger in het Ommelander Ziekenhuis. Judith is er voor zowel de patiënten als voor de medewerkers van het ziekenhuis. De functie geestelijk verzorger is veelzijdig en de dynamiek van een ziekenhuis spreekt Judith erg aan.



Wat doet een geestelijk verzorger?

Het begrip geestelijk verzorger zorgt nog wel eens voor verwarring. Dat komt omdat de functie erg is

veranderd in de laatste decennia. In haar rol als geestelijk verzorger geeft Judith zingeving en

levensvragen een plek in het ziekenhuis. Judith legt uit: “Zingeving heeft te maken met betekenis in

het leven en wat daarbij op je pad komt. Voelt iemand zich van betekenis of juist niet, wat is van

grote betekenis of wat heeft aan betekenis verloren in de omgang met ziekte? Voor de een is die

betekenis religieus ingekleurd, maar voor de ander niet. Als geestelijk verzorger ben ik er voor

iedereen, ongeacht iemands achtergrond of levensovertuiging.”



Luisteren naar wat de situatie voor iemand betekent

Een ziekenhuisopname kan veel met iemand doen. Vanzelfsprekendheden vallen soms weg. Juist dan

kunnen patiënten geconfronteerd worden met vragen of gevoelens bij wat hen overkomt. Judith

vertelt: “Als geestelijk verzorger ga ik met de patiënt in gesprek om te luisteren naar wat de situatie

voor hem of haar betekent. Wat kracht of hoop geeft, ook in situaties waarin genezing niet meer

mogelijk is.”



Kleine dingen kunnen een groot verschil maken. Dat ziet Judith vaak terug in haar werk: “Soms lijkt

het om een kleine bijdrage van mijn kant te gaan, maar hoor ik later terug dat het veel voor de

patiënt heeft betekend. Als geestelijk verzorger heb je ook wel de rol van de veilige, vertrouwde

vreemde. Iemand aan wie de patiënt soms meer vertelt dan aan de familie, omdat ze hun eigen

naaste niet willen belasten of niet ongerust willen maken.”



Ondersteunend aan medewerkers

Judith is er niet alleen voor patiënten, maar ook voor de medewerkers van het Ommelander

Ziekenhuis: “Ik ben er voor de medewerkers en de organisatie. Zo geef ik scholing en begeleid ik bij

het maken van keuzes rond moeilijke dilemma’s. Ook schenk ik aandacht aan zingeving en compassie

in het werk. Het is belangrijk dat medewerkers betekenis en zin in hun werk ervaren. Dit komt ook de

patiënt weer ten goede, door de wisselwerking die het op elkaar heeft.” Judith wil vanuit haar vak

graag bijdragen aan de beste zorg voor de patiënten van het Ommelander Ziekenhuis. “Mijn drijfveer

als geestelijk verzorger is de aandacht voor de mens achter de aandoening”, sluit Judith af.

