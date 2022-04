Jan-Willem van de Kolk geeft lezing over Annie Post

STADSKANAAL – Op woensdagmiddag 4 mei geeft Jan-Willem van de Kolk eenmalig een lezing over Annie Post in het Streekhistorisch Centrum.

Voor het voorjaarsnummer van Veerten schreef Jan-Willem van de Kolk een artikel met de titel ‘Het verborgen leed van Annie Post-Salomons’. Annie groeide op in Nieuw-Buinen, trouwde met verzetsman Marinus Post en werd zelf ook opgepakt voor haar aandeel in het verzet. Ze zat onder andere gevangen in het beruchte kamp Vught en overleefde vrouwenkamp Ravensbrück. Aan het einde van de oorlog keerde ze terug in Nederland. Dat is een wonder na wat haar is overkomen. In het artikel beschrijft Jan-Willem van de Kolk het bijzondere leven en vooral de ontberingen die Annie Post-Salomons tijdens de Tweede Wereldoorlog moest ondergaan.

Om deze geschiedenis meer onder de aandacht te brengen, overhandigde Everlien Post, de kleindochter van de heldhaftige Annie, het eerste nummer van deze Veerten aan de burgemeester van de gemeente Borger-Odoorn, Jan Seton (foto). Bij de in ontvangstneming stipte Seton nog eens aan hoe belangrijk het is de gruwelen van de oorlog te blijven herdenken, nu we weer te maken hebben met de vreselijke realiteit in Oekraïne. Klik HIER voor onze reportage met video.

Op woensdagmiddag 4 mei geeft Jan-Willem van de Kolk eenmalig een lezing over Annie Post in het Streekhistorisch Centrum. In de lezing tipt Jan-Willem ook het leven aan van z’n grootmoeder Geertruida Groenwold-Post, en vertelt hij over het onderduikersadres van Jantje Brouwer-Groenwold aan de Handelskade. Tijdens de laatste oorlogsmaanden was het adres tevens de uitvalsbasis voor Thie Brouwer, voorman van de ARP en vriend en baken in de storm voor bekende verzetsmannen als Jan Smallenbroek en Johannes Post (de broer van Marinus).

Deze lezing begint om 14.30 uur. Reserveren kan via www.streekhistorischcentrum.nl.

Ingezonden