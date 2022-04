Bert Wassink benoemd tot formateur

VEENDAM – Bert Wassink is benoemd tot formateur in Veendam. Zijn opdracht is het vormen van een coalitie en college van Gemeentebelangen (GB), Partij van de Arbeid (PvdA), Democraten 66 (D66) en de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). Daarnaast gaat hij samen met de partijen het coalitieprogramma schrijven.

Ruime kennis en ervaring

Henk Jan Schmaal (GB): “De heer Wassink beschikt over ruime bestuurlijke ervaring en uitgebreide kennis over de gemeente Veendam, die in deze fase van het proces van belang is.” Bert Wassink was griffier en gemeentesecretaris van Veendam. In 2010 werd hij wethouder in de gemeente Aa en Hunze en daarna was hij van 2015 tot en met 2020 burgemeester van Terschelling. Momenteel is Bert Wassink wethouder in Leeuwarden. In 2014 was hij ook als formateur betrokken bij de collegevorming in de gemeente Veendam.

