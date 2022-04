Bevrijding van Veele weer groots herdacht

VEELE – Vanmorgen werd de bevrijding van Veele herdacht. Voor het eerst na de coronaperiode kon hieraan weer volop aandacht worden geschonken.

Op 12 april 1945 werd Veele door de Belgen bevrijd. Dit ging niet zonder slag of stoot. Zestien boerderijen en huizen gingen in vlammen op en een klein meisje vond de dood door een verdwaalde kogel. De Belgen kwamen het dorp vanaf de Vlagtwedder kant binnen. Enkele dagen daarvoor hadden de Duitsers de brug over het Mussel Aa kanaal opgeblazen om zo onze bevrijders de doorgang naar het noorden te beletten. Uiteindelijk kwamen drie Belgen en zeven Duitsers in het oorlogsgeweld om en was Veele bevrijd. De gevluchte bewoners konden weer huiswaarts keren.

Er werden nieuwe huizen en schuren gebouwd en er kwam een nieuwe brug over het Mussel Aa kanaal. Deze werd de Rolinbrug genoemd, naar baron Philippe Rolin, een van de gesneuvelde Belgische militairen.

De inmiddels 97 jarige Jaak Daemen maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uit van de Belgian S.A.S., een elite-eenheid die is ontstaan in Engeland. Hij heeft opdrachten uitgevoerd in Nederland, Duitsland en Denemarken. De sectie van Daemen heeft onder leiding van Kolonel Blondeel een belangrijke rol gespeeld bij de bevrijding van Veele, waarbij drie Belgische SAS paratroepers het leven lieten. De heer Daemen is de enigste persoon van deze S.A.S. eenheid die nog in leven is.

Voor zijn rol in de bevrijding van Veele en zijn essentiële en structurele bijdrage aan de organisatie van de jaarlijkse herdenking in Veele, werd Daemen in 2017 benoemd als ereburger van de toenmalige gemeente Vlagtwedde. De heer Daemen kon er toen om gezondheidsredenen niet bij zijn. De erepenning werd destijds door zijn zoon in ontvangst genomen.

In 2020 werden vanwege de uitbraak van corona alle geplande feestelijkheden afgelast en ook vorig jaar vond er bij het monument een sobere herdenking plaats. Leden van Plaatselijk Belang Veele hingen de Belgische en Nederlandse vlaggen halfstok en plaatsten bloemen bij het monument.

Nu de coronabeperkingen zijn opgeheven kon er nu wel een grote herdenking plaatsvinden. Na het ontvangst van de genodigden door het gemeentebestuur van Vlagtwedde en het bestuur van de vereniging “Plaatselijk Belang Veele” vond bij het monument een plechtige herdenking plaats.

De plechtigheid werd geopend door de heer Wubbe Kuper, voorzitter van “Plaatselijk Belang Veele”. Tijdens het spelen van koraalmuziek door het Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers werden bij het monument kransen en bloemen gelegd. Vervolgens waren er toespraken door loco-burgemeester Giny Luth, Tom Bilo vertegenwoordiger van ABSASV België (Amicale Belgian SAS Vriendenkring) en Marc Daemen, de zoon van Jaak Daemen, die vanwege zijn hoge leeftijd verstek moest laten gaan. Zijn toespraak was door zijn vader geschreven en op diens verzoek droeg loco-burgemeester een door haar in 1985 gechreven gedicht over de bevrijding van Veele voor.

Na één minuut stilte wordt door Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers het signaal “geef acht” gegeven en na beëindiging van de stilte het signaal “taptoe”. Terwijl Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers het Belgische volkslied “Brabanconne” speelde, werd door de Belgische gasten de Belgische vlag gehesen.

Vervolgens werd bij het monument door de zoon en dochter van Jaak Daemen (Bea en Marc) een informatiepaneel onthuld. Hierop staat informatie over wat er zich op die plek op 12 april 1945 heeft afgespeeld.

Na afloop van de plechtigheden kreeg loco-burgemeester Giny Luth het boek: Van SAS tot Special Forces, over 75 jaar Belgische Special Forces overhandigd.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg, HIER vindt u meer foto’s (2 albums)

De foto’s van de gesneuvelde militairen zijn bewerkt en beschikbaar gesteld door de heer Jan Bossen.