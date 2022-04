Elkaar helpen bij verlies en verdriet door Manu Keirse

WINSCHOTEN – Komend paasweekend komt prof. Manu Keirse op uitnodiging van St. TrOost Groningen, uitvaartvereniging Mekander en uitvaartcentrum Oost Groningen om een lezing te geven in Winschoten. Manu Keirse, de Vlaamse rouwspecialist en klinisch psycholoog, is auteur van verschillende boeken over verlies en verdriet.

Op heel veel momenten in het leven kun je worden geconfronteerd met ernstig verlies en rouw, zowel in je eigen leven als in je onmiddellijke omgeving. Hierbij kunnen we denken aan het sterven van een naaste, een echtscheiding, een ongeneeslijke ziekte, verlies van je werk, leven met iemand met een beperking of verlies door onrecht. Hoe kun je daarmee omgaan en familie, vrienden en collega’s ondersteunen? Om verlies te overleven moet je rouwarbeid verrichten. Je kunt mensen hierbij helpen of het hen moeilijker maken. Tijdens de lezing vertelt dhr. Keirse wat helpt en niet helpt om te overleven.

Meer weten kan je in verdriet helpen om je eigen reacties en gevoelens beter te begrijpen en kun je je beter handhaven op moeilijke momenten. Als omgeving kun je leren de juiste ondersteuning te bieden en mensen in die cruciale periode van hun leven niet in de steek te laten.

De eerste lezing is volgeboekt, maar er zijn nog enkele plaatsen vrij op zaterdag 16 april om 14.00 uur in Uitvaartcentrum Oost Groningen, Acacialaan 61 te Winschoten.

I.v.m. het beperkte aantal plaatsen graag vooraf aanmelden via troostgroningen@gmail.com of 06-42732107

Hartelijke groeten namens

St. TrOost Groningen

Uitvaartcentrum Oost Groningen

Uitvaartvereniging Mekander

