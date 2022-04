DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Sustrum

Tussen 1 en 6 april zijn van kleuterschool aan de Dorfstraße in Sustrum meerdere koperen dakgoten en koperen regenpijpen gestolen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Lathen.

Papenburg

Tussen 9 april 14.00 uur en 10 april 11.00 uur is uit het St.-Lukas-Heim aan de Grader Weg in Papenburg een televisie gestolen. De schade wordt op 3.000 euro geschat. In dezelfde periode is het (lege) offerblok van de St. Josef Kirche gestolen. Uit de sacristie werd een grote hostie weggenomen. De schade wordt op 100 euro geschat.

Op 7 april is tussen 19.00 en 19.10 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Karl-Hillers-Straße in Papenburg een witte Nissan X-Trail aangereden. De auto raakte aan de achterkant beschadigd. De veroorzaker is er vandoor gegaan.

Surwold

Tussen 8 en 11 april is uit drie voertuigen in totaal 700 liter diesel afgetapt. Dit gebeurde op een bedrijfsterrein aan de Industriestraße in Surwold. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Meppen

Op 7 april is om 20.20 uur achter een supermarkt aan de Marienstraße in Meppen een 23 jarige man mishandeld. Het slachtoffer werd door drie personen achtervolgt en tegen de grond gewerkt. Terwijl hij vuistslagen tegen zijn hoofd kreeg probeerden de daders zijn portemonnee en rugzak te stelen. Dit mislukte doordat het slachtoffer zich hevig verweerde. Toen het slachtoffer om hulp schreeuwde gingen de daders er vandoor. Het was hen gelukt de portemonnee te pakken te krijgen.

De politie wil graag met twee jongeren in contact komen die mogelijk getuige van de roof waren. Zij stonden met hun fietsen bij de K & K supermarkt. Zij en andere getuigen worden verzocht contact met het politiebureau van Meppen op te nemen.