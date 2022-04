Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 12 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WARME DINSDAG | MORGEN KANS OP EEN BUI

Het is ook vandaag vrij zonnig met wat hoge bewolking. En met de zon zal de temperatuur gestaag oplopen en veel hoger uitkomen dan gisteren. Toen werd het maar 12 tot 13 graden, vanmiddag wordt het uiteindelijk zo'n 19 tot 20 graden. Daarbij staat er windkracht 3 uit het oosten tot zuidoosten, later uit het zuiden en vanavond uit het zuiden tot zuidwesten. Met die zuidelijke stroming kan trouwens wat woenstijstof meekomen dus de lucht kan vanavond een beetje rood en grijs gaan kleuren. Vannacht en morgen zal dan de bewolking gaan domineren en vooral overdag is er morgen kans op wat lichte regen of motregen. Het wordt morgenmiddag ongeveer 17 graden, de wind is dan zwak tot matig uit het zuidwesten. Donderdag is er een zwakke tot matige noordenwind en daarmee komen er opklaringen en dan is het droog met middagtemperaturen rond 16 graden. En eventueel woenstijstof is dan natuurlijk uit de lucht. De vrijdag en het paasweekend staan er ook goed op met een noordoosten- of oostenwind met veel zon, maandag zou er een bui kunnen vallen. Maximumtemperaturen die dagen rond 16 graden en minima rond 5 graden.