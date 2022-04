Belastingaangifte in Duitsland: hoe gaat dat in zijn werk?

NEDERLAND, DUITSLAND – Wonen in Nederland, werken in Duitsland: voor veel mensen in de grensregio is dat heel normaal. En wie op zoek is naar een nieuwe baan, vindt in het buurland misschien wel nieuwe mogelijkheden. Er zijn echter ook aspecten die hierbij al vroeg aandacht verdienen – bijvoorbeeld waar je bij de belastingaangifte op moet letten, welke verschillen er op het gebied van belastingen bestaan en hoe het precies zit met de sociale verzekeringen. Twee kosteloze webinars van de GrensInfoPunten gaan hier op maandag 25 april dieper op in.

“Hoe eerder je je bezighoudt met dit thema, hoe beter”, aldus GrensInfoPunt-medewerker Herman Lammers. En hij weet waar hij het over heeft – want hij adviseert al jarenlang grenspendelaars over werken, wonen en studeren in het buurland. “In het meest ideale geval is een grenspendelaar al goed op de hoogte van de belangrijkste zaken voordat hij of zij met de nieuwe baan begint.” Grenspendelaars kunnen hiervoor te allen tijde kosteloos contact opnemen met de vijf GrensInfoPunten langs de Nederlands-Duitse grens.

Twee webinars, twee perspectieven

Wanneer een inwoner van de grensregio in het ene land woont en in het andere land werkt, roept dat doorgaans veel vragen op: in welk land moet ik belasting betalen, en hoe zit dat precies wanneer ik (deels) thuiswerk? Hoe doe ik belastingaangifte in het land waar ik werk en in het land waar ik woon? En waar moet ik dan op letten? Antwoord op deze en andere vragen krijgen geïnteresseerden tijdens twee webinars op maandag 25 april.

Van 15.30 tot 16.30 uur komt eerst de situatie ‘Wonen in Nederland, werken in Duitsland’ aan bod. Daarna wordt de situatie omgedraaid, want van 17.00 tot 18.00 uur gaat het om de situatie ‘Wonen in Duitsland, werken in Nederland’. De GrensInfoPunten worden tijdens de webinars bijgestaan door deskundige belastingadviseurs van KroeseWevers uit Oldenzaal en Heisterborg International uit Emsbüren.

Aanmelden

Deelname aan de webinars is kosteloos. Wie wil deelnemen, kan zich tot en met 24 april 2022 aanmelden via gip@mediamixx.eu. Meer informatie over werken, studeren en wonen in het buurland en de contactgegevens van het dichtstbijzijnde GrensInfoPunt zijn te vinden op www.grensinfopunt.eu.

Over de GrensInfoPunten

De GrensInfoPunten staan voor een onafhankelijke, laagdrempelige dienstverlening voor grensgangers in de Nederlands-Duitse grensregio. Er wordt informatie op maat geboden en de medewerkers zijn thuis in de cultuur, taal en systemen aan weerszijden van de grens. De kennis op het gebied van belastingen, sociale verzekeringen en arbeidsrecht wordt up-to-date gehouden door gezamenlijke trainingen. De GrensInfoPunten zijn onderdeel van een groot netwerk en de medewerkers staan in nauw contact met specialisten van instanties uit beide landen.

Meer informatie is te vinden op www.grenzinfo.eu/nl.

Ingezonden