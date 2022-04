DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Dörpen

De Duitse politie in Dörpen heeft drie verdachten van het smokkelen van verdovende middelen aangehouden. Een 29 jarige vrouw wordt er van verdacht, samen met haar 59 jarige oma, meerdere keren verdovende middelen van Nederland naar Duitsland te hebben gesmokkeld. De (hard)drugs werden in Duitsland onder anderen aan jongeren en jong volwassenen verkocht. Een 34 jarige huisgenoot wordt er van verdacht hen daarbij te hebben geholpen.

De beide vrouwen vielen zaterdagmiddag 2 april tijdens een verkeerscontrole op de A31 door de mand. In hun auto werd diverse soorten drugs en contant geld aangetroffen. Vervolgens vonden in hun woningen doorzoekingen plaats. Hierbij werden diverse bewijsstukken, zoals meerdere hoeveelheden crack en cocaïne, verpakkingsmateriaal en geld, aangetroffen die het vermoeden van handelen in drugs bevestigen. Dit werd, samen met de telefoons van de verdachten, in beslag genomen.

Het trio is na verhoor voorlopig weer op vrije voeten gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang.

Meppen

Gistermiddag om 15.10 uur is op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Esterfelder Stiege in Meppen een geparkeerde zilvergrijze Mazda beschadigd. Dit gebeurde vermoedelijk tijdens het parkeren of het openen van de autodeur. Mogelijk reed de veroorzaker in een lichtgekleurde SUV. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.

Tussen 11 en 12 april is vanaf het terrein van de Marienschule aan de Marienstraße in Meppen van een bliksemafleider gestolen. De schade bedraagt 3.000 euro.

Aschendorf

Maandagavond om 18.10 uur zijn op de Oldenburger Straße in Aschendorf twee auto’s tegen elkaar gebotst. De bestuurder van een grijze Audi A3 reed in de richting van Neulehe. Hem kwam een lichtgekleurde VW bus met rood/gele opdruk tegemoet. Deze kwam deels op de verkeerde weghelft terecht en botste tegen de buitenspiegel van de Audi. De schade bedraagt 1.000 euro. De veroorzaker is doorgereden.

Papenburg

Op 6 april hebben agenten twee woningen in Herbrum und Papenburg doorzocht. Twee zussen worden er van verdacht drugs, deels verpakt als snoep, aan jongeren verkocht te hebben. Er werd meerdere grammen marihuana, een vuurwapen met munitie, meerdere tienduizenden euro’s, een stuk goud en industriële magneet, die mogelijk gebruikt werd om de elektriciteitsmeter te manipuleren, in beslag genomen. De zussen van 27 en 34 jaar zijn voorlopig na verhoor weer op vrije voeten gesteld.