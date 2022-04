Midden-Groningen vlagt van 13 t/m 20 april voor 77 jaar bevrijding

HOOGEZAND – Vanochtend hebben burgemeester Adriaan Hoogendoorn en kinderburgemeester Lieke Kruijer de Nederlandse vlag gehesen bij het Huis van Cultuur en Bestuur in Hoogezand. Hiermee laten de burgemeester en kinderburgemeester zien dat we als samenleving in Midden-Groningen dankbaar zijn voor de bevrijding door de Canadezen en Polen, 77 jaar geleden.



Burgemeester Hoogendoorn: “Lieke en ik hebben samen de Nederlandse vlag gehesen om vandaag naast de bevrijding van onze gemeente ook de aandacht te vestigen op kinderen in de oorlog. Helaas is dat op dit moment maar al te actueel. We beseffen op dit moment weer extra de waarde van vrede en vrijheid nu we het oorlogsgeweld in Oekraïne met hartverscheurende tv-beelden zien. Onze gedachten gaan uit naar het Oekraïense volk en we leven met hen mee, in het bijzonder ook met de vluchtelingen die in ons midden zijn.”



Bevrijding Midden-Groningen

De verschillende dorpen van Midden-Groningen zijn 77 jaar geleden tussen 13 en 20 april bevrijd. Daarom hangt deze hele periode de Nederlandse vlag voor het Huis van Cultuur en Bestuur. Op 13 april zijn delen van Hoogezand en Sappemeer bevrijd, op 14 april Muntendam, Meeden, Zuidbroek, Noordbroek en Slochteren en vanaf 15 april de andere dorpen van Midden-Groningen, met tot slot op 20 april Siddeburen. Hoogezand, Sappemeer en Slochteren zijn bevrijd door Canadezen. Meeden, Muntendam, Zuidbroek en Noordbroek zijn bevrijd door Polen. Siddeburen was in eerste instantie op 15 april bevrijd door Canadezen, maar kwam later weer onder vuur te liggen, waarna het op 20 april is bevrijd door Polen.

Op de foto’s: burgemeester Adriaan Hoogendoorn en kinderburgemeester Lieke Kruijer hijsen de vlag.

