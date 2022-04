Oldambt stelt digitaliseringsagenda vast

OLDAMBT – De gemeente heeft een digitaliseringsagenda vastgesteld: Digitaal Oldambt 2022-2026. Met deze agenda maakt de gemeente, samen met verschillende lokale, regionale en internationale partners, werk van digitalisering. Door bijvoorbeeld het realiseren van een digitale infrastructuur (glasvezel/5G), het ondersteunen van inwoners en ondernemers bij het vergroten van hun digitale vaardigheden en verdere digitalisering binnen de gemeentelijke organisatie.

Digitale samenleving

Digitalisering zorgt voor groei, innovatie en nieuwe bedrijvigheid. En het is onmisbaar in het oplossen van maatschappelijke uitdagingen in bijvoorbeeld de zorg en bij duurzaamheidsvraagstukken. Digitalisering biedt kansen en brengt ook uitdagingen met zich mee. Want iedereen moet mee kunnen doen in de digitale samenleving, hoe goed of slecht je digitale vaardigheden ook zijn. Enige tijd geleden is de gemeente daarom al gestart met een aantal projecten op het gebied van digitalisering, waaronder de oprichting van het Digitaal Centrum Oldambt en de uitvoering van Europese CORA- en COM3-projecten. Voortbouwend op de bestaande initiatieven gaat Oldambt de komende jaren haar digitaliseringsagenda uitvoeren.

Op naar een ‘slim Oldambt’

Om mee te kunnen bewegen met de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering zijn een aantal zaken nodig, zoals een digitaal vaardige samenleving. Inwoners krijgen daarom hulp bij het aanleren of verbeteren van hun digitale vaardigheden. Daarnaast let de gemeente op de gebruiksvriendelijkheid van de digitale toepassingen en middelen. En ook een goede digitale infrastructuur is belangrijk voor een ‘slim Oldambt’.

Doelen van de digitaliseringsagenda

In de digitaliseringsagenda staan ook een aantal doelen. Deze doelen gaan over op de digitale samenleving en hoe dit mogelijk te maken en over de gemeentelijke organisatie en haar dienstverlening. Op basis van de digitaliseringsagenda gaat de gemeente een uitvoeringsprogramma maken met concrete projecten voor de periode tot en met 2026.

MKB digitaliseringsproject

Met de digitaliseringsagenda wordt voortgebouwd op bestaande initiatieven en projecten die al lopen. Op dit moment is Oldambt al betrokken bij het MKB digitaliseringsproject vanuit de Regio Deal Oost Groningen. De projectleider gaat hierover op korte termijn in gesprek met ondernemers(-verenigingen) in Oldambt.

