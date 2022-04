Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 13 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

TOENEMENDE BEWOLKING | MORGEN IETS KOELER

Het is vanochtend nog heel aardig weer met opklaringen die afwisselen met wat wolkenvelden, maar vanmiddag is het toch overwegend bewolkt en in de loop van de middag en vanavond is er ook kans op wat regen. Dat zal allemaal niet veel zijn en het blijft op de meeste plaatsen droog, maar er zal later vandaag dus vrij veel bewolking komen. Het is net als gisteren een vrij warme dag met een maximum rond 19 graden. De wind is vandaag zwak tot matig uit het zuidwesten tot westen. Vannacht klaart het een beetje op en morgen zijn er zonnige perioden en een paar wolkenvelden. Het is morgen droog, er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten, en het wordt 16 á 17 graden. Vrijdag draait de wind naar het noordoosten en eerst is er dan kans op een kleine regenbui, verder is het droog en het paasweekend wordt gewoon zonnig. Door een hogedrukgebied boven Noorwegen komt er dan ook een oostenwind op gang: vrijdag is het eerst wat koeler met een graad of 14, daarna loopt de temperatuur weer een paar graden op.