Daphna Brekveld: Huurders Vogelbuurt en Parklaan Scheemda kunnen hun borst alvast nat gaan maken

OLDAMBT – Hieronder leest u een door Daphna Brekveld, voorzitter van de Bewoners Organisatie Oldambt, ingezonden artikel.

“De bewoners kunnen hun borst alvast nat gaan maken, de sloopkogel is in beweging gebracht”, zegt Daphna Brekveld, voorzitter van de Bewoners Organisatie Oldambt (BOO). “Niet alleen in Napels Oost, waar de kogel nu door de sloopkerk is, maar ook in de Vogelbuurt en Parklaan in Scheemda staat de huurders dit te wachten. Zij moeten op korte termijn hun huurhuis uit en dringend op de woningmarkt zoeken naar een nieuw onderkomen.”

Ze is zichtbaar boos en aangeslagen door de zojuist ontvangen beslissing van Acantus “Het is eigenlijk te schandalig voor woorden, ze doen daar in Veendam gewoon hun eigen dingetje en hebben in wezen schijt aan de huurders. Ja, voor de vorm lopen ze een naar buiten toe ordentelijk traject af door in overleg te zijn met organisaties die de huurdersbelangen moeten behartigen. Met nadruk op MOETEN …. want in de praktijk komt dat neer op nul-komma-nix-zero tegenspraak!



Met een oprotpremie mogen ze aftaaien, de bewoners, weg uit hun vertrouwde woonbuurt, gewoon een schande! Zij zijn niet de eerste en zullen ook niet de laatste zijn, er zullen nog veel gedwongen verhuizingen volgen als Acantus haar zin krijgt.



Van ONS heeft en krijgt Acantus geen positief advies, wij als BOO staan WEL voor de huurders, wij hebben geen rubberen ruggengraat en knikken niet mee en als het niet anders kan dan roepen wij de huurders op tot actie waarin wij voorop gaan!”

Ingezonden