Expositie “Museumgeheimen” feestelijk geopend

BELLINGWOLDE – Van 14 april tot en met 15 mei zie je in het MOW de kleine maar fijne expositie “Museumgeheimen”. Deze ‘tiny tentoonstelling’ is gemaakt door het MOW kinderbestuur en leuk voor jong en oud. De expositie is vanmiddag feestelijk geopend.



Het MOW I Museum Westerwolde heeft een kinderbestuur. Een jaar lang maken ze toffe museumplannen en volgen ze coole workshops in het MOW. Zo zijn ze op avontuur achter de schermen en ontdekken ze wat daar allemaal gebeurt.

Tiny tentoonstelling

Toen het museum tijdelijk gesloten was gingen de kinderbestuurders een bijzondere uitdaging aan. Ze vulden ieder een eigen vitrinedoos met iets dat ze heel speciaal vinden. Van al die dozen samen bouwden ze daarna zelf de tiny tentoonstelling‘Museumgeheimen’. Er was een ontwerpteam, een team met

woordkunstenaars die teksten schreven en er was natuurlijk ook een promoteam. Iedereen zat vol ideeën en werkte keihard!

Voor groot en klein

De tentoonstelling is leuk voor groot en klein. Je vindt er niet alleen vitrinedozen maar ziet er ook filmpjes waarin de kinderbestuurders je meer vertellen over hun favoriete onderwerp. Tycho, Jace, Shaeham, Finn, Lotte, Gertjan, Elize en Stella zijn supertrots op hun kunstwerken.

Word je van het kijken zelf ook enthousiast, dan is er – zolang de voorraad strekt – een aardige verrassing.

Kom je ook?

De expositie is vanmiddag feestelijk geopend. Je kunt tot en met 15 mei de tentoonstelling bekijken in het MOW I Museum Westerwolde aan de Hoofdweg in Bellingwolde. Daarvoor moet je wel eerst op zoek naar ‘de geheime kamer’, een ruimte die het kinderbestuur toevallig ontdekte in het museum. Als je net zo nieuwsgierig bent als zij, vind je de kamer vanzelf!



Foto’s: Jan Glazenburg