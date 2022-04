K6 organiseert fietstocht in herinnering aan Theo Kaput

VRIESCHELOO – Zondag 1 mei a.s. organiseert K6 Tegen Kanker een fietstocht in herinnering aan Theo Kaput.

Stichting K6 Tegen Kanker zet zich in voor goede doelen. Vanaf 2016 is de stichting bezig en de portfolio geeft aan dat er in al die jaren al meer dan € 60.000 is opgehaald voor diverse goede doelen. De ingezamelde gelden worden niet sec als bedrag aan goede doelen gegeven. Gekeken wordt waar spullen nodig zijn die direct b.v. de vrijwilligers of gedupeerden helpen en dat wordt dan aangeboden.

Theo Kaput uit Vriescheloo is de (schoon)vader van drie van de bestuursleden van K6. Hij kreeg de diagnose A L S en is daaraan begin 2021 overleden. Dat heeft K6 doen besluiten zich in te zetten voor de stichting A L S op de weg. Zij hebben behoefte aan b.v. duo – fietsen. Deze worden dan uitgeleend aan gezinnen waarvan een gezinslid de ziekte A L S heeft, zodat er toch sprake is van enige mobiliteit en afleiding. Zo’n duo – fiets wordt aan meerdere gezinnen uitgeleend. Margriet Kaput (secretaris K6 en dochter Theo Kaput): ”We willen geld inzamelen om zo’;n fiets aan te kunnen schaffen. En wie weet, als er veel geld binnenkomt, misschien wel twee. We zijn al goed op weg. We hebben al enkele acties gehad, waaronder een benefietconcert. Het was in coronatijd erg lastig om iets te organiseren, maar we hebben alweer zo’n € 4000,00 binnen. “

Zondag 1 mei a.s. Fietstocht in herinnering aan Theo Kaput

Theo was vooral bekend als loonwerker. In het familiebedrijf ‘loonbedrijf Kaput’ was hij altijd in de weer. Daar was hij trots op en kon hij urenlang over vertellen. Op zondag 1 mei wordt er vanaf de Industrieweg te Vriescheloo (woonplaats Theo en Ina) een fietstocht georganiseerd met een afstand van 50 km. De route is gepijld, maar deelnemers krijgen ook een routebeschrijving of een GPX – route mee. De route voert langs de akkers waar loonbedrijf Kaput actief was, zodat de deelnemers in gedachten symbolisch worden meegenomen naar de plekken waar Theo actief was. Alle deelnemers krijgen iets mee voor onderweg en bij terugkomst hebben vrijwilligers de koffie en appeltaart klaarstaan. Margriet: “Er hebben zich al zo’n 50 mensen aangemeld. We hopen dat er ongeveer 100 komen. Dat zou fantastisch zijn.”

Nader info:

www.k6tegenkanker.nl of 0597 – 532517

Alleen via voorinschrijving via k6tegenkanker@gmail.com

Inschrijfgeld € 10,00

Inschrijftafel 1 mei geopend vanaf 08.45 uur

Zondag 1 mei starttijden tussen 09.00 – 10.00 uur

Einde evenement 14.30 uur

Racefietsers worden gevraagd om op de fiets te komen c.q. iets verder vanaf Vriescheloo te parkeren

‘Normale’ fietsen of E – bikes. Kom je uit de buurt, kom dan op de fiets

Er is beperkt parkeerruimte aanwezig

Ingezonden