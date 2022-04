DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Dörpen, Papenburg en Sögel

Al weer zijn mensen het slachtoffer geworden van oplichting. In Dörpen, Papenburg en Sögel zijn in totaal drie personen meerdere duizenden euro’s lichter gemaakt. Zij werden via o.a. WhatsApp benaderd door personen die zich uitgaven als zijnde hun zoon of dochter, die vertelde dat hij/zij een nieuwe telefoon had. Het gesprek begon heel onschuldig met: “hoe is het?” en “ben je thuis?” Vervolgens vertelden de “kinderen” dat ze dringend geld aan iemand moesten overboeken, maar dat het bankieren op de nieuwe telefoon nog niet werkte. De bezorgde ouders hielpen hun “kind” door geld naar een veelal buitenlands rekeningnummer over te boeken en werden zo duizenden euro’s armer. Doordat het geld naar een buitenlands rekeningnummer werd overgemaakt kon de overboeking niet meer ongedaan worden gemaakt.

Sögel

Tussen 8 en 11 april is aan de Waldhöfe in Sögel van een tractor een GPS-antenne gestolen. De schade wordt op 6.230 euro geschat.

Haren

In de avond/nacht van 12 op 13 april is tussen 18.00 en 7.45 uur op een parkeerplaats aan de Up de Höchte in Haren een Mercedes C klasse beschadigd. Op de auto werd een 1.60 m lange kras aangebracht. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen.

Weener

Gisteren deed zich op de kruising Neue Straße /Risiusstraße een aanrijding tussen een auto en een man op een e-bike voor. De 65 jarige fietser uit Weener werd om half drie geschept door een auto, bestuurd door een 45 jarige inwoner van Dortmund. De automobilist wou vanaf de Neue Straße de Risiusstraße inrijden en zag daarbij de fietser, die op het fietspad reed, over het hoofd. De fietser raakte lichtgewond. Vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig.