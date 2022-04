Minister Van der Wal: geen jacht op konijn en beperkingen jacht op haas

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 14 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIGE DAG | MOOI PAASWEEKEND

De bewolking van gisteren is weg naar het oosten en wij hebben dan ook een vrij zonnige dag met de vorming van stapelwolken en in de loop van de middag en vanavond vanaf zee wat meer bewolking. De maximumtemperatuur is vanmiddag 17 graden en met een zwakke wind uit west tot noordwest: het zal dan ook vrij zacht aandoen. Dus het is vandaag een goeie voorjaarsdag, maar morgen is het koeler door een zwakke noordoosten-wind en een middagtemperatuur rond 13 graden. Vannacht daalt het ook tot rond 5 graden, met kans op de vorming van mist. Morgen is er daarna ook vrij veel bewolking maar vooral in de middag en avond breekt de zon ook door. En in het weekend wordt het door een oostenwind ook echt zonnig. Het wordt zaterdag nog niet warm met een minimum rond 6 graden en een maximum rond 14 graden, maar Paaszondag komt daar iets bij want dan is het 15 á 16 graden. Er komt maandag iets meer bewolking en mogelijk valt er dan een enkele bui, na de Pasen neemt de kans op buien meer toe.