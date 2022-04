Schoolbibliotheek Kindcentrum De Kleine Dollard geopend

WINSCHOTEN – Vanmiddag is de nieuwe schoolbibliotheek in Kindcentrum De Kleine Dollard geopend.

Wethouder Jurrie Nieboer opende vanmiddag de nieuwe bibliotheek in Kindcentrum De Kleine Dollard aan de Jachtlaan in Winschoten. Het is een van de meer dan honderd schoolbibliotheken die Biblionet Groningen heeft gerealiseerd.

In de schoolbibliotheek worden kinderen verleid om mooie, spannende of verdrietige boeken te lezen. Ze zien een mooie kaft en worden nieuwsgierig: waar zou het boek over gaan? Ze pakken het uit de kast en er gaat een wereld voor hen open.

Bibliotheken op school dragen bij aan de leesbevordering, taalontwikkeling en mediawijsheid in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het belangrijkste doel is om kinderen te stimuleren meer te lezen, zowel op school als thuis.

Zo ook voor de ca. 180 leerlingen van de Kleine Dollard. Toen de kinderen door schooldirecteur Meintho Krol werd gevraagd of ze thuis een boek lazen, staken bijna alle kinderen hun hand op.

De schoolbibliotheek wordt door Biblionet Groningen zo’n drie keer per jaar van nieuwe boeken voorzien. De bibliotheek op school maakt gebruik van de NPG-regeling van de gemeente Oldambt, om dit alles te financieren.

Bron: Biblionet en Frans Stegeman



In de schoolbibliotheek met meubels van Biblionet is het voor elk kind mogelijk om boeken uit te zoeken, te lezen en op avontuur te gaan. Het meubilair is zo ontwikkeld dat het zelfs voor de kleinste kinderen gemakkelijk is om boekjes uit de kast te pakken. Naast boekenkasten ontwikkelde Biblionet voor de Bibliotheek op school onder andere ook kubusvormige presentatiekasten en gekleurd zitmeubilair.

Over de Bibliotheek op school

Speciaal voor schoolbibliotheken heeft Biblionet de meubellijn van Foxis voor de Bibliotheek op school ontwikkeld. Deze meubellijn is te combineren met de Landelijke Huisstijl voor de Openbare Bibliotheken in Nederland. De Foxis meubellijn bestaat uit kindvriendelijke boekenkasten, zitmeubels, presentatiekasten en een uitleenbalie. De meubels van de Bibliotheek op school lenen zich bij uitstek voor flexibele leeromgevingen zoals scholen. Als u de verschillende meubels van de Bibliotheek op school combineert bouwt u in een handomdraai uw eigen mini-bibliotheek. Daarmee bevordert u het lezen van uw leerlingen al op jonge leeftijd!

Donderdagmiddag was Kindcentrum de Kleine Dollard aan de Jachtlaan aan de beurt.Deze basisschool biedt meer dan 180 leerlingen het onderwijs aan, waarvan lezen een belangrijk vak is.