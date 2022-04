Wandelen werkt! bij het Oldambtmeer

OOSTWOLD – Op woensdag 20 april organiseert wandelcoach Eltjo Glazenburg een wandeling rond het Oldambtmeer. Er geldt een maximum van 60 wandelaars.

De start is bij Pitch & Putt Golf Oostwold Huningasheem, Huningaweg 7, 9682 PA Oostwold en we wandelen eerst langs het Oldambtmeer met zicht op Blauwestad. We wandelen verder door ‘het Riet’ met zijn prachtige waterpartijen. We steken de Kromme Elleboog over en wandelen door de bossen en over de velden terug naar Oostwold. Hier wandelen we over de oude zeedijk en nu de Huningaweg terug met zijn mooie oude Boerderijen, oude Dorpswaterpomp, Hervormde Kerk en Viskerij. De routes zijn gemaakt door onze eigen wandelaarsters Anja en Harma uit Oostwold.

Groep A van 12 km start om 09.15 uur

Groep B van 10 km start om 09.25 uur

Groep C van 8 km start om 09.35 uur

Alle drie groepen hebben elk maximaal 20 wandelaars.

Opgave wandeling is verplicht. Mail naar: info@uwwandelcoach.nl of 06 15 02 79 99 of app. Bij heel slecht weer wordt het Ommetje vroeg in de ochtend via de mail afgemeld.

Geef duidelijk aan in welke groep je wilt lopen. Eltjo Glazenburg houdt zich het recht voor om je toch in een andere groep te plaatsen.

