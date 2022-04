Auto belandt in de fleurfontein in Veendam

VEENDAM – Vannacht is de bestuurder van een personenauto op de Sorghvlietlaan in Veendam de macht over het stuur verloren. Nabij het politiebureau kwam hij door nog onbekende oorzaak met zijn auto in de berm terecht en, nadat hij tientallen meters door de bosschages was gereden, sloeg de wagen over de kop. Via een verkeersbord kwam de auto in het water bij de fleurfontein op het Aquaplein tot stilstand.

De bestuurder moest door de brandweer uit zijn benarde positie worden bevrijd. Hij werd door ambulancemedewerkers behandeld aan zijn verwondingen en vervolgens ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De doorgaande weg is enige tijd afgesloten geweest. Hoe het ongeval kon gebeuren word onderzocht. De auto is door een bergingsbedrijf uit het water gehaald en afgesleept.

Bron en foto’s: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie