DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Gisteren heeft de politie om 18.00 uur op de A31 ter hoogte van Bunde een 29 jarige Nederlandse automobilist aangehouden. De man vertoonde opvallend rijgedrag. Op het moment van de aanhouding reed hij tegen de vrachtwagen uit Emsland. Hij was vermoedelijk door het gebruik van sterke medicatie steeds weer in slaap gevallen. Hij werd meegenomen voor bloedonderzoek. De man bleek niet in het bezit van een rijbewijs te zijn. Er raakte niemand gewond. De totale schade wordt op 4.000 euro geschat.

Meppen

Gisteren is tussen 13.30 en 19.00 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Schwefinger Straße in Meppen een witte BMW aangereden. De veroorzaker is doorgereden.

Emsbüren/A31

Bij twee ongevallen op de A31, ter hoogte van Emsbüren, zijn vannacht tien mensen gewond geraakt. Een 50 jarige bestuurder van een BMW reed om 00.25 uur achterop een Kia. Een 30 jarige vrouw en een kind van één jaar, die als passagiers in de Kia zaten, raakten daarbij zwaargewond. Een 57 jarige vrouw, die eveneens als passagier in de Kia zat, raakte lichtgewond; de 59 jarige bestuurder kwam met de schrik vrij. De 50 jarige veroorzaker van het ongeval raakte lichtgewond. Hij bleek onder invloed van alcohol te verkeren. Hij had 1.34 promille alcohol in zijn bloed.

Een kwartier later vond vlak bij het eerste ongeval een aanrijding tussen drie auto’s plaats. Een 20 jarige bestuurder van een Mercedes en een achter hem rijdende 24 jarige bestuurder van een BMW remden vanwege het eerste ongeval af. Dit zag een daarachter rijdende 42 jarige bestuurster van een Hyundai te laat. Zij knalde achterop de BMW, die vervolgens weer tegen de Mercedes geschoven werd. De 42 jarige bestuurster van de Hyundai, haar 43 jarige bijrijder raakten, evenals een 14 jarige jongen en twee meisjes van 12 en 10 die bij hen in de auto zaten, zwaargewond. De bestuurder van de BMW liep lichtere verwondingen op. De twee inzitten van de Mercedes bleven ongedeerd.

De A31 is tussen de afslagen Schüttorf en Emsbüren tot 03.30 uur volledig afgesloten geweest voor bergingswerkzaamheden. De totale schade bedraagt meerdere tienduizenden euro’s.