Moorblues: vierde editie op 7 mei in Walchum

WALCHUM – Na drie succesvol verlopen Moorblues-evenementen in 2017, 2018 en 2019 en een pauze gedurende de coronajaren 2020 en 2021 hebben de initiatiefnemers besloten dat ook in 2022 een blues-evenement moet worden georganiseerd en wel op 7 mei.



De formaties GG and the Cruisers, Herbieblues en The Sidekicks zullen optredens verzorgen, waarbij de authentieke bluessound is te horen en gezelligheid en muziekbeleving in een kleine setting voorop staat. De organisatie gebeurt ook nu door vrijwillige inzet en zonder winstoogmerk.

Het vierde evenement is op 7 mei a.s. vanaf 20.30 uur in “Gaststaette Prinzenhof”, Dorrfstr. 80 te Walchum – Hasselbrock (direct nabij de grensovergang te Sellingen). Kaarten zijn verkrijgbaar bij “Expert Telkamp” in Ter Apel, “Hof van Sellingen” en salon “Mafrax” te Sellingen, “Bij Thijs” te Vlagtwedde en “Gasttaette Prinzenhof” te Walchum.

e-mail: info@moorblues.nl; Facebook: Moorblues; website: www.moorblues.com

Ingezonden