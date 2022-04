Ode aan de feesttent van de Høksons

TER APEL – Na twee jaar coronastilte laat het aan duidelijkheid niets te wensen over waar de Høksons aan toe zijn. In hun eerste single sindsdien brengen Veenkoloniale rockers een ode aan de feesttent. Het nummer In de Feesttent van deze rockband uit Ter Apel en omgeving komt op 22 april uit. Het is te beluisteren bij alle grote streamingdiensten!

Frontman Gert Huls, gitarist Dirk de Jong, bassist Frank Nieland en drummer Jochem Scholte laten er geen onduidelijkheid over bestaan: als het aan hen ligt staat er binnen de kortste keren weer in een weiland aan de rand van elk zichzelf respecterend dorp weer zo’n grote witte tent, waar de plaatselijke jeugd er in één weekend een maandloon aan munten doorjaagt.

Veenkoloniale hymne

Het verlangen naar live rock ‘n roll op een houten podium achter wapperende tentdoeken is groot, getuige het refrein ‘In de feesttent whooo-oooo-oo, in de feesttent héhéhé’. Honderd bier en meelallen met de coverband die liedjes speelt die iedereen kent. In de Feesttent klinkt als de eerste echte Veenkoloniale hymne, die iedereen kan meebrullen. Zelfs als afsluiter van een enorm gezellige avond. In de feesttent, natuurlijk. Waar zijn die handjes?

Eén van de eerste plaatsen waar het nummer live gespeeld wordt, is overigens geen feesttent. Dat is het openluchtpodium van Fox in het centrum van Stadskanaal, waar de Høksons op Koningsdag vanaf 14.00 uur live spelen.

