Per 14 april vrije inloop herhaalprik 60+

GRONINGEN – Mensen van 60 jaar en ouder (en mensen die dit jaar 60 worden) kunnen bij GGD Groningen een herhaalprik tegen corona krijgen zonder afspraak.

Locaties en openingstijden vrije inloop

De herhaalprik is vanaf donderdag 14 april zonder afspraak beschikbaar op de vaccinatielocaties in de provincie. Om teleurstelling te voorkomen is het aan te raden om vooraf op de website van GGD Groningen de openingstijden te bekijken.

Voorwaarden herhaalprik

De herhaalprik is een vaccinatie met een mRNA-vaccin. De laatste coronaprik ​of een doorgemaakte besmetting met corona moet minimaal 3 maanden geleden zijn.

Toch liever een afspraak?

Een afspraak maken blijft mogelijk. Dit gaat eenvoudig via coronavaccinatie-afspraak.nl. Of bel het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer om de herhaalprik in te plannen. Het telefoonnummer 0800-7070 is iedere dag bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur. Op feestdagen is dit nummer bereikbaar tot 17:00 uur.

Vragen of twijfels?

Vragen of twijfels over de herhaalprik kun je bespreken met je medisch specialist of een onafhankelijke zorgprofessional. Kijk daarvoor op vragenovercorona.nl.

Bron: GGD