Richard Hoek brengt nieuwe Groningstalige single uit

USQUERT – Vol trots presenteert Richard Hoek zijn nieuwste Groningstalige single “Mit Mekander”. De afgelopen maanden werd er heel hard gewerkt aan deze derde Groningstalige solo single, die officieel op donderdagmiddag 21 April 2022 uitgebracht zal gaan worden.

Richard Hoek is bekend geworden als zanger van het muzikantenduo Richard&Ronald. Zij brachten in 2019 twee Groningstalige singles uit. Het bekendste lied van het duo is “Prachteg Stee”. Dit lied kwam in de “Noord Negen” terecht en kwam op de 422ste plaats terecht in de Grunneger1000 van RTV Noord. Tijdens de eerste golf van de Coronapandemie kwam singer/songwriter Hoek thuis te zitten en deed uiteindelijk mee met het “Troostlaidjes” fenomeen van RTV Noord. Hij schreef daarvoor het lied “Kop der Veur” en bracht dat solo uit. Dat smaakte naar meer en daarom kwam hij in augustus 2020 op de proppen met het lied, getiteld: “Pluk de Dag”. Dit lied kwam ook in de Grunneger1000 terecht en wel op plaats 355.



Het lied kreeg veelal goede kritieken en zette hem aan om meer solo werk uit te gaan brengen. Hij begon met het schrijven van een lied over kameraadschap en bracht het lied “Echte Kameroaden” uit in het voorjaar van 2021. Na een rustige periode kroop het bloed waar het niet gaan kan en wilde Hoek graag weer nieuw werk uitbrengen. Daarnaast is de coronapandemie op zijn retour en komen optredens weer in het zicht. Hij dook daarom de studio weer in en schreef het lied “Mit Mekander”. Het is een reggae-achtig lied geworden dat over samenwerking gaat. Hoek vindt dat er veel meer naar elkaar geluisterd moet worden en samengewerkt moet worden. Samen bereiken we veel meer is zijn gedachte. De tekst en de melodie komen van hemzelf en het geheel is opgenomen en geproduceerd in de Clay Records Studio te Groningen. Het arrangement werd gemaakt door Gonzalo Cid Areneda en de opname en productie werd gedaan door Gerjan Kelder van Clay Records. Ook speelde Gerjan Kelder een mooie gitaarsolo in op de kersverse plaat. Richard Hoek is ontzettend blij met het eindresultaat en wil iedereen danken voor zijn/haar medewerking aan het nieuwe project. Hij hoopt dat iedereen het een mooi lied vind en ervan kan genieten. Ook hoopt hij binnenkort weer live te kunnen optreden voor publiek, want dat is het toch leukste om te doen, aldus Richard Hoek.

Singer-Songwriter Richard Hoek is in 1976 geboren in het Groningse wierdedorpje Usquert en is hier nog steeds woonachtig. Hij heeft een passie voor muziek en het bespelen van de gitaar. Daarnaast schrijft hij sinds 2019 liedjes in het Groningse dialect.

Op donderdag 21 april 2022 zal de nieuwe single “Mit Mekander” officieel uitgebracht gaan en zal daarna ook beschikbaar zijn voor alle streamings-media, zoals: Radiostations, Spotify, Deezer, Youtube, Facebook,etc.

