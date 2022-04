Tenten bij aanmeldcentrum worden afgebroken

TER APEL – De twee paviljoententen, die dienen als nachtopvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, worden volgende week afgebroken. In de nachtopvang mogen maximaal 275 personen verblijven, maar de laatste weken zijn het soms honderden meer.

Vandaag bracht staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) een bezoek aan de gemeente Westerwolde. Hij sprak met burgemeester Jaap Velema, voorzitter Koen Schuiling van de Veiligheidsregio Groningen en COA-baas Milo Schoenmaker. Dit naar aanleiding van de overvolle paviljoens die dienen als nachtopvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel en de overlast en onveilige situaties die dit met zich meebrengt.

De staatssecretaris heeft toegezegd dat hij zich er hard voor gaat maken dat het maximale aantal asielzoekers dat in het AZC Ter Apel wordt opgevangen 2.000 blijft. De nachtopvang moet passen binnen de bestaande gebouwen. Tijdens de nacht van maandag op dinsdag slapen er voor het laatst asielzoekers in de twee paviljoententen; dinsdag, op de dag dat de vergunning voor de tenten afloopt, worden ze afgebroken. De extra tent die het COA er zonder vergunning had bijgebouwd is eind maart al afgebroken.

Van der Burg wil bewerkstelligen dat 13.000 statushouders (mensen die in ons land mogen blijven) zo snel mogelijk uit asielzoekerscentra verdwijnen, zodat er plaats komt voor asielzoekers. De staatssecretaris wil gebruik gaan maken van hotels en het COA gaat bellen met gemeentes die tot nu geen of weinig statushouders hebben opgevangen. Op de vraag wat er gaat gebeuren als er zich volgende week meer asielzoekers in Ter Apel melden als de 2.000 die er regulier mogen verblijven, antwoordde de staatssecretaris dat dit een probleem van het COA en van hem is en niet van de gemeente Westerwolde. Op de vraag waar dan die 100 personen geplaatst worden kon hij vandaag nog geen antwoord geven.

Van der Burg zegde toe over drie a vier weken wederom een bezoek aan Westerwolde te brengen. Hij gaat dan ook in gesprek met ondernemers in Ter Apel, om uit hun mond te horen tegen welke problemen zij aanlopen.

De opvang van asielzoekers staat onder enorme druk. Dat heb ik vandaag met eigen ogen in Ter Apel gezien. Ik sprak hier onder andere over met de burgemeester van Westerwolde. We hebben afgesproken dat er vanaf volgende week niet meer dan 2000 mensen in Ter Apel verblijven. pic.twitter.com/iIg2aDgokZ — Eric van der Burg (@StasJenV) April 15, 2022