Versoepelingen coronamaatregelen bij Ommelander Ziekenhuis

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 15 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST BEWOLKT | MOOI PAASWEEKEND

De dag is bewolkt begonnen en er is eerst maar weinig zon, plaatselijk kan er zelfs wat motregen vallen. Vanmiddag en vanavond komen er geleidelijk meer opklaringen maar vanmiddag zijn er eerst ook dan nog veel wolkenvelden. Er komt een zwakke tot matige noordoostenwind te staan en warm is het niet met een maximumtemperatuur rond 13 graden. Morgen en zondag zijn een ander verhaal want de wind draait naar het oosten. Dat geeft veel zon en alleen een paar stapelwolken in de loop van de dag. Morgenmiddag wordt het zo'n 14 graden, zondag ongeveer 16 graden. Overdag staat er windkracht 3 tot 4 maar 's nachts is er minder wind, dan kan de temperatuur nog dalen tot ongeveer 3 graden. Na het weekend is het nog een paar dagen droog maar het is iets minder zonnig, maxima maandag en dinsdag rond 17 graden. Daarna zal de wind draaien naar het noorden dan wordt het wat koeler. En eind van de week neemt de kans op buien eindelijk toe.