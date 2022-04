Désanne van Brederode verzorgt lezing bij De Vrienden van de Filosofie in Oost-Groningen

SCHEEMDA – Désanne van Brederode verzorgt op 25 april bij De Vrienden van de Filosofie in Oost-Groningen een lezing met als thema: Hoe gaan we om met oorlog?



“De Vrienden van de Filosofie in Oost-Groningen” hebben Désanne van Brederode, schrijver, filosoof en veelgevraagde spreker uitgenodigd om een lezing te geven over levensvragen in tijden van oorlog. Désanne van Brederode is bij het grote publiek vooral bekend door haar vele boeken en haar inbreng bij de tv-programma`s BUITENHOF en DE WERELD DRAAIT DOOR.



Als tiener probeerde Désanne Brederode zich voor te stellen hoe het zou zijn geweest als Duitsland de Tweede Wereldoorlog had gewonnen en zij daardoor was opgegroeid in Nederland als provincie van het Derde Duitse Rijk. In dat Derde Rijk zouden niet alleen alle bewijzen van de holocaust in Nederland zijn uitgewist, maar uiteraard ook alle sporen van verzet. In die totalitaire orde zou misschien nog wel plaats zijn voor de “overlevenden” die allemaal wijselijk zouden zwijgen over wat ze hadden meegemaakt.



De herschrijving van de geschiedenis van de huidige burgeroorlog in Syrië is nu al gaande, wat vorig jaar door Désanne in de Groene Amsterdammer aan de orde is gesteld. Was de oorlog in Syrië met deelname door een Russisch leger een generale repetitie voor de oorlog in Oekraïne? Trouw kopte recent dan ook dat Rusland in de Oekraïne-oorlog Poetin zijn Syrisch draaiboek toepaste door grote verwoestingen aan te brengen door middel van raketten en luchtaanvallen.



De verschrikkingen van de Oekraïne-oorlog roepen veel emoties op in Nederland. Gevoelens van radeloosheid, frustratie, onmacht en tekortschieten. Dat maakt dat Nederlanders hulpacties op touw zetten, vluchtelingen terzijde staan, aandringen op sancties tegen Poetin en het Russische leger, enzovoort. Prachtig natuurlijk, maar hoe duurzaam zullen deze vurige uitingen van betrokkenheid blijken te zijn? En wat maakt bij voorbeeld het verschil in betrokkenheid bij Syrische vluchtelingen en die uit de Oekraïne?



In haar lezing op 25 april 2022 zal Désanne van Brederode zogeheten “trage vragen” opwerpen. Wat die “trage vragen” inhouden? Kom naar deze boeiende lezing om dit te horen! De lezing vindt plaats in de Oldambtster Herberg De Esbörg, Esbörgstraat 16 te Scheemda, aanvang 20.00 uur, en wordt georganiseerd door De Vrienden van de Filosofie in Oost-Groningen, in de toekomst de Oldambtster Kring.

Ingezonden