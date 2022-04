Eran Wajsenblum geeft bijzonder concert rond het thema Hooglied in Museum Klooster Ter Apel

TER APEL – Op zondagmiddag 24 april 2022 geeft Eran Wajsenblum van 16.00 tot 17.00 uur een blokfluitconcert rondom het thema Hooglied. Hij zal in het Hebreeuws voordragen en muziek spelen op de blokfluit.

Eran Wajsenblum is afgestudeerd blokfluitist en woonachtig in Bellingwolde. Hij begon zijn studie in 1987 in Israël en zette die in Nederland voort, aan conservatoria in Utrecht en Amsterdam. Wajsenblum won verschillende muziekconcoursen, waaronder de Keren SharetCompetition. Na zijn afstuderen heeft hij zich ondergedompeld in de geschiedenis en methodologie van de blokfluit, als uitvoerend musicus en als docent.

Het Programma

Anon.( Muziek van rond 1450) – “ O Virgo Splendens” Van het Libre Vermell – “ Saltarello” Hooglied 1 – Koning salomon (972 – 932 v.Chr.) Jacob Van Eyck (1590 – 1657) – van Der fluyten lust hof, Doen Daphne dóver schoone Maeght, Onder de Linde Groene Hooglied 2 – Koning salomon (972 – 932 v.Chr) J.S.Bach (1685 – 1750) – Suite 2 voor Cello solo/ F.Bruggen

Prelude-Courante-Sarabande Hooglied 3 – Koning Salomon (972 – 932 v.Chr) G. P.Telemann (1681 – 1767) – Fantasie in F major – TWV 40:6

Presto- Largo- Presto-Dolce-Allegro-Allegro Hooglied 4 – Koning salomon (972 – 932 v.Chr) Jacques Hotteterre (1680 – 1762) – L’Art de Prelude (1719)

8 Prelude Hooglied 5 – Koning Salomon (972 – 932 v.Chr) Claude Debussy (1862 – 1918) – Syrinx (1913

Het concert wordt georganiseerd ism de Kloosterkerkgemeente Ter Apel. Zondagochtend 24 april zal er tijdens de zondagsdienst in de kerk aandacht worden besteed aan het Hooglied.

Het concert vindt plaats in de Lekenkerk van het museum. Voor alleen bezoek aan de voorstelling is de ingang buitenom via de kerk geopend vanaf 15.45 uur. Bij het verlaten van het concert kunt u een vrijwillige bijdrage geven.

Voor meer informatie: https://www.kloosterterapel.nl/nl/evenement-eran-wajsenblum

Ingezonden