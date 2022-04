STADSKANAAL – FTC Noord bouwt gloednieuw fysiotherapiecentrum aan De Venen in Stadskanaal. Het wordt een modern, volledig gelijkvloers en energiezuinig centrum, dat volledig is toegespitst op het bieden van alle soorten fysiotherapie voor jong en oud. De eerste schop gaat volgens planning één dezer dagen de grond in en het is de bedoeling dat FTC Noord locatie Stadskanaal de nieuwbouw op 1 januari 2023 betrekt.

Het nieuwe fysiotherapiecentrum van FTC Noord verrijst naast de tandartspraktijk aan De Venen. De achttien therapeuten van FTC Noord krijgen er de beschikking over tien ruime behandelkamers met alle benodigde voorzieningen voor fysiotherapie en alle specialisaties. Ook komen er twee oefenruimtes: een ruime oefenzaal met alle faciliteiten voor volwassen en een speciale oefenzaal voor kinderen. “Want therapeutisch oefenen voor kinderen is iets totaal anders dan voor volwassenen”, vertelt Klaas Hummel, die samen met Gerard Koerts eigenaar is van FTC Noord.

Optimaal bereikbaar

Verder krijgen de cliënten van FTC Noord er de beschikking over een ruime kleedkamer met douches. “We gaan een prachtig, modern fysiotherapiecentrum bouwen waar het voor onze cliënten aangenaam is en waar al onze therapeuten hun werk prettig en zo goed mogelijk kunnen doen. Zo wordt het pand voorzien van een modern systeem voor klimaatbeheersing”, zegt Koerts. Ook wordt het pand volledig gelijkvloers, waardoor alle ruimtes en voorzieningen voor iedereen optimaal bereikbaar zijn. Bij het pand wordt een ruime, eigen parkeerplaats aangelegd.

Modern vormgegeven

Het ontwerp van het pand is gemaakt door René van der Burgh Bouwkunde & Vormgeving in Stadskanaal. Het wordt een modern vormgegeven pand met een herkenbare uitstraling, dat helemaal past bij de omliggende bebouwing. Hoofdaannemer is Bouwbedrijf Speelman uit Alteveer (Gn.). “We zijn inmiddels twee jaar bezig met de voorbereidingen”, vertelt Hummel. “Van het verwerven van de grond en het bemachtigen van de vergunningen tot het maken van een ontwerp en het contracteren van de hoofdaannemer, het kostte best veel tijd maar is nu gelukkig allemaal rond. De bouw kan beginnen.”

Drie vestigingen

FTC Noord blijft ook na de opening van het nieuwe centrum in Stadskanaal drie vestigingen tellen. Het nieuwbouwpand vervangt de huidige praktijkruimte aan het Hoogveen in Stadskanaal. Daarnaast behoudt FTC Noord vestigingen aan het Dwarsdiep in Nieuw-Buinen en de Dr. P. Rinsemastraat in Vlagtwedde. “Onze praktijk aan het Hoogveen in Stadskanaal is al jaren gevestigd in een pand dat destijds is gebouwd als kantoorpand”, zegt Koerts. “Dat betekent dat niet alle ruimtes optimaal zijn voor gebruik als behandelkamer. Ook leefde bij ons al geruime tijd de wens om grotere oefenruimtes te kunnen bieden. Ons nieuwe pand is ontworpen voor gebruik als fysiotherapiepraktijk, waarbij wij het geheel zo hebben ingedeeld en ingericht dat wij er ons cliënten en patiënten optimaal van dienst kunnen zijn.”

