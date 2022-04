Kinder Moestuin Project Ter Apel weer van start

TER APEL – Het Kinder Moestuin Project Ter Apel van Sila Sanders en kleinzoon Damian is vandaag weer van start gegaan. Dit seizoen doen 30 kinderen mee. Er is voor gekozen om de groep niet te groot te laten worden. Het was gezellig en leerzaam en zelfs het zonnetje was aanwezig.



Voor deze middag hadden we een paar kleine simpele activiteiten bedacht die ze konden doen waaronder het planten van een boompje samen met John. Bij kleinzoontje Julian aan tafel deden ze een zonnebloem zaadje in een leeg wc kokertje die gevuld was met aarde. Als het zaadje zover is dat het de grond in kan hoeven ze het niet uit dat kokertje te halen. Het kan zo in z’n geheel in de aarde worden gezet. Dit is tevens een challenge wie of de hoogste zonnebloem kan laten groeien.

Bij Moniek aan tafel werd een plastic bakje gebruikt om daar zaden in te zaaien op een laagje keukenrol zodat ze het hele proces vanaf het begin kunnen gaan volgen hoe het zaadje zich ontwikkelt tot een plantje. En als het groot genoeg is kan het de tuin in. Er werden perkplantjes in een bak gezet en aardbei plantjes geplant. Dit project is ook bedoelt om de kinderen enthousiast te krijgen en te stimuleren voor het moes tuinieren zodat ze ervan leren hoe of het is om je eigen groente en fruit te kweken en dat je het daarna ook nog zelf kan eten. Lekker zelfvoorzienend bezig te zijn is leuk voor de toekomst ook nog. Later in het seizoen komen we ook nog op huisbezoek bij ze langs om te zien hoe het ze zo afgaat met hun moestuintjes.



Het project is ontstaan vanuit de berenjacht een paar jaar terug. Dat was afgelopen en vandaar uit is dit project bedacht want beren moeten immers ook eten. Een succes bleek wel want er hebben zich dat jaar zo’n 48 kinderen opgegeven. Het jaar daarop deden we een winter laat een stekje groeien project. Dit jaar laten de kinderen een zonnebloem zaadje groeien en zien hoe hoog ze gaan groeien.



Van verschillende bedrijven hebben we hele mooie donaties binnen kunnen halen om uit te delen. Waaronder een heuse moestuinbakje Van Ecotuintje. Dit hout is onbehandeld, dus gifvrij, geleverd met biologisch afbreekbaar (3 – 5 jaar) worteldoek en gemaakt van FSC goedgekeurd douglashout en RVS schroeven.



Dat mochten ze zelf in elkaar schroeven. Een 30×30 bak met een gronddoek die biologisch afbreekbaar is. Het was een feest voor de kinderen om dit zelf in elkaar te mogen zetten. Tevens kregen ze een Micro Yard. In een microgreens starter kit kunnen ze hun eigen microgreens te kweken. In 7 dagen tijd hebben ze dan al hun groente wat ze af kunnen knippen en als heerlijke rauwkost kunnen nuttigen. Ze kregen verder nog aardbei plantjes, allerlei zaden zodat ze gelijk bij hun eigen huis kunnen beginnen. Er was drinken met wat lekkers voor zowel de ouders als de kinderen.

Helaas waren enkele kinderen ziek of waren anders verhinderd. Die komen later alsnog nog wat halen om aan de slag te kunnen gaan. Wij kunnen zeker terug kijken op een geslaagde middag. Zowel de ouders als de kinderen waren zeer enthousiast en hebben genoten.

Tekst: Sila Sanders

Foto’s: André Dümmer