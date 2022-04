OPCP trakteert concertbezoekers op gratis likeur en koffie

NIEUWE PEKELA – De bezoekers van het Oranje Bevrijdingsconcert, dat op zaterdag 30 april a.s in de NH-Kerk in Nieuwe Pekela plaatsvindt, worden door het organiserend Oranje Bevrijdings Comité Pekela warm onthaald. Zij worden bij binnenkomst getrakteerd op een oranje-likeurtje en in de pauze wordt ook nog een gratis kopje koffie of thee verstrekt. Omdat er ook geen entree hoeft te worden betaald betekent het voor de Pekelders een compleet gratis avondje uit.

OBCP-woordvoerder Gerard Brunink: “Alle activiteiten die door het OBCP in het kader van bevrijding en herdenking worden georganiseerd zijn gratis toegankelijk. Daarmee willen we de drempel zo laag mogelijk houden zodat iedereen kan deelnemen of bezoeken.

Dit jaar doen we iets extra’s, omdat we blij zijn weer in gezamenlijkheid, na alle coronaperikelen en de daarmee gepaard gaande beperkingen, te kunnen vieren en herdenken. Donateurs, sponsoren en gemeente maken dit mede mogelijk. We hopen op een bomvolle kerk”. Het Groninger Christelijk Mannenkoor Albatros o.l.v. Bouko Tiggelaar zal een avondvullend concert verzorgen waaraan behalve solisten uit de eigen gelederen ook medewerking wordt verleend door Gert Immerzeel (piano) en Gertie Bruin (accordeon).

De gratis toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij bloemenshop Jolanda in Nieuwe Pekela en Boetiek Fleur in Oude Pekela. Albatros verleent ook medewerking aan de 4-mei herdenking bij het monument aan de Burgemeester van Weringstraat in Oude Pekela.

