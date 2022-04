Tweekarspelenweg afgesloten vanwege vervangen leidingen

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 16 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VEEL ZON | KANS OP VORST AAN DE GROND

Door een mooi en sterk hogedrukgebied boven Denemarken en Scandinavië wordt het een prachtig paasweekend met veel zon en een zwakke tot matige oostenwind. Er ontstaan vanmiddag nog wel wat stapelwolken en heel warm is het nog niet met maximumtemperaturen van 13 of 14 graden. Morgen is dat beter, want dan wordt het door de zon zo'n 16 graden. Maar tussendoor is het nog fris want in de heldere en droge lucht koelt het vannacht af tot rond de 2 graden. Dat betekent kans op vorst aan de grond, dus pas vannacht even op de jonge plantjes! Er is vannacht ook maar weinig wind, morgen komt er windkracht 2 tot 3 uit het oosten. Maandag is er weinig wind en dan wordt het 18 graden. Ook dan is het overwegend zonnig. Na Pasen zakt de temperatuur terug naar 15 graden. Er komt dan een oostenwind met vrij veel zon, maar de kans op een bui neemt ook langzaam toe. Wel zullen dat lokale buien zijn en veel regen valt er ook later in de week niet.