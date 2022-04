Gevangenis Ter Apel nog steeds op zoek naar nieuw personeel

TER APEL – Penitentiaire inrichting (PI) Ter Apel is nog steeds op zoek naar nieuw personeel. Werd er vanwege de coronabeperkingen vorige maand nog een online wervingsevent gehouden, ditmaal kunnen belangstellenden een fysieke bijeenkomst bezoeken. Op zaterdag 30 april houdt PI Ter Apel een walk through waarbij bezoekers in gesprek kunnen met gevangenispersoneel om te kijken of het werk binnen de gevangenismuren iets voor hen is.

Op de website www.werkeninterapel.nl is meer informatie te vinden over de vacatures en kunnen belangstellenden zich aanmelden voor de walk through op 30 april. Deze vindt plaats in een pand direct naast de gevangenis.

Door de capaciteit voor gedetineerden te verhogen van 434 naar 456 plekken is er extra personeel nodig in de penitentiaire inrichting. “Ons eerdere online wervingsevent heeft zeker een aantal geschikte kandidaten opgeleverd”, vertelt Marloes Tuk namens PI Ter Apel. “Naar verwachting kan binnenkort de helft van de dertig openstaande vacatures worden ingevuld, voor de andere helft is dus nog een extra inspanning nodig.”

“We verwachten voor de complexbeveiliging, die verantwoordelijk is voor alle facetten van veiligheid in en rond onze inrichting, voldoende nieuw personeel aan te kunnen nemen. Maar voor de openstaande vacatures voor penitentiair inrichtingswerkers en arbeidsbegeleiders blijkt het wat lastiger om geschikte mensen te vinden. Vandaar deze nieuwe wervingsronde. Gelukkig hoeft het nu niet meer online, maar kunnen belangstellenden langskomen. Dat geeft toch een beter beeld.”

Het is lastig om de functies van penitentiair inrichtingswerker en arbeidsbegeleider in enkele zinnen samen te vatten, maar Marloes Tuk doet toch een poging: “Een penitentiair inrichtingswerker is werkzaam op de afdeling waar gedetineerden verblijven, is eerste aanspreekpunt, observeert, zorgt voor individuele begeleiding en draagt bij aan een humane detentie. De arbeidsbegeleider geeft leiding aan een groep gedetineerden die werkzaam is in één van de arbeidszalen van de penitentiaire inrichting. De werkzaamheden die gedetineerden verrichten zijn zeer divers. Van eenvoudige productie- of inpakwerkzaamheden tot vakarbeid op de afdeling houtbewerking of textiel.”

PI Ter Apel heeft een specifieke bestemming. Het is de enige penitentiaire inrichting in Nederland voor de doelgroep vreemdelingen in de strafrechtketen (VRIS). Dit zijn personen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en die in ons land een misdrijf hebben gepleegd of hiervan verdacht worden. Omdat ze geen verblijfsvergunning (meer) hebben worden ze na het uitzitten van hun straf uitgezet naar het land van herkomst. De PI is zowel een gevangenis als Huis van Bewaring.

Ingezonden door René Hut

Communicatieadviseur media

PI Achterhoek, PI Almelo, PI Leeuwarden, PI Ter Apel, PI Veenhuizen, PI Zwolle en CTP Veldzicht