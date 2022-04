DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

LET OP: De Enige echte Radiobingo is op tweede paasdag.

Leer/Weener

Gisteravond om kwart voor tien viel een 32 jarige man op door zijn onzekere en riskante rijgedrag. Hij reed op dat moment op de Emsstraße (Leer) in de richting Weener. Hij negeerde een stopteken en ging er vandoor. Vlak voor Weener draaide hij de Industriestraße bij Weener in. In een bocht kwam hij met zijn auto in de berm terecht en belandde in de sloot. Hij en zijn 58 jarige bijrijder raakten lichtgewond. Een blaastest wees uit dat de bestuurder 1.43 promille alcohol in zijn bloed had. Hij werd voor bloedonderzoek meegenomen en zijn rijbewijs werd ingenomen. De auto werd afgesleept. De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, zit nog vast.

Meppen

In navolging van de zogenaamde “Car-Freitag” vonden gisteren in een recreatiegebied in Meppen twee autotreffen plaats. Hier kwamen 6.000 bezoekers met 1.900 getunede auto’s op af. Het evenement verliep zonder incidenten.

Bij een ongeval op de Esterfelder Stiege in Meppen is gistermiddag om half vier een 14 jarige fietser gewond geraakt. Hij werd over het hoofd gezien door een 35 jarige bestuurder van een Mazda toen deze vanaf de Berghamsweg de Esterfelder Stiege inreed. De jongen, die op zijn mountainbike op het fietspad reed, is met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De inzittenden van de Mazda bleven ongedeerd. De schade wordt op 1.000 euro geschat.

Haren

Tussen woensdag en donderdag is van de kapel aan de Pastor-Reuter-Weg in Haren 60 meter koperen dakgoot en 10 meter koperen regenpijp gestolen. De schade bedraagt 700 euro.