V.V. Westerwolde op bezoek bij V.V. Bellingwolde

VLAGTWEDDE, BELLINGWOLDE – Na het afgelopen weekend speelvrij te zijn geweest, gaat Westerwolde maandagmiddag 18 april (Tweede Paasdag) op bezoek bij Bellingwolde. De wedstrijd op het plaatselijke sportpark aan de Sportlaan begint om 14.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter E. Koning.



LET OP: De Enige echte Radiobingo is op tweede paasdag.

Bellingwolde staat op dit moment op de dertiende plaats op de ranglijst. Uit de tot dusver vijftien gespeelde wedstrijden heeft de ploeg van trainer Tseard van der Meer vier punten verzameld. Na een eerder gelijkspel tegen Westerwolde boekte het team afgelopen zondag haar eerste overwinning; in en tegen Gieten werd het 2 – 3. Het doelsaldo van Bellingwolde is 11 – 71. Westerwolde staat momenteel als zesde op de ranglijst met nu 22 punten uit 14 wedstrijden en een doelsaldo van 25 – 30. Een negatief doelsaldo dus, hetgeen opmerkelijk is voor een zesde plaats in de tussenstand. Voor Westerwolde is het zaak in de resterende tien wedstrijden nog enige punten bij elkaar te spelen om zodoende het seizoen op een goede manier als middenmoter te kunnen afsluiten.



Vermeldenswaard is nog dat de vorige week afgelaste wedstrijd Westerwolde – SPW nu op donderdag 28 april staat gepland. Vooralsnog is het de bedoeling dat deze wedstrijd op sportpark De Barlage in Vlagtwedde die avond om 19.00 uur wordt afgetrapt.

Ingezonden