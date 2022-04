Brandweer haalt kat uit boom

BELLINGWOLDE – Vanavond heeft de brandweer een kat uit een boom gehaald.

De hoogwerker van brandweer Winschoten is rond half zes uitgerukt naar de Wielewaallaan in Bellingwolde. Daar zat hoog in een boom een kat. Het beestje durfde niet meer naar beneden.

De hoogwerker werd in positie gebracht, waarna een brandweerman, gewapend met een reismandje, naar boven ging. Even leek het of de kat nog verder naar boven wou klimmen, maar de brandweerman was sneller. Het dier kon korte tijd later aan het baasje worden overhandigd.

Foto’s: Jan Glazenburg