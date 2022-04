Deelnemers gezocht voor de stem van het noorden

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 18 april, 09.00 uur door John Havinga

ZONNIGE TWEEDE PAASDAG | AANHOUDEND ZONNIG EN DROOG

We krijgen opnieuw een zonnige paasdag en de wind uit het zuidoosten wordt zwak tot matig (2-3) bij maxima rond 17 à 18 graden. Pasen kan dus dit jaar niet beter want er is ook nagenoeg geen bewolking. Dat is wel eens anders geweest. Vannacht blijft het helder met minima van 5 graden. En morgen wordt het dan opnieuw weer zonnig, al zijn er ook soms een paar hoge wolken zichtbaar. De wind komt uit het oosten tot noordoosten en wordt matig (3-4). De temperaturen zullen overdag uitkomen op ongeveer 16 à 17 graden. De rest van de week ziet er ook goed uit het blijft aanhoudend droog en zonnig, waarbij sprake zal zijn van een matige oostelijke wind die droge lucht aanvoert. De maximumtemperaturen schommelen rond 14 à 15 graden en 's nachts koelt het af tot rond 5 graden.