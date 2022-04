Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 17 april, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

PRACHTIGE PAASDAG | OOK MORGEN VEEL ZON

Het is een prachtig zonnige paasdag met weinig of geen bewolking, en er staat maar een zwakke tot matige zuidoostenwind, die vanmiddag windkracht 3 tot 4 bereikt. Na de kou van de vroege ochtend klimt de temperatuur geleidelijk naar 15 of 16 graden. De lucht is sinds gisteren ook veel droger geworden en het is dan ook erg helder. Door die heldere lucht wordt het vannacht wel weer koud met minima van +3 graden, en er is kans dat het aan de grond nog net onder nul komt, kans op nachtvorst dus! Morgen is het opnieuw zonnig en en dan draait de wind iets bij naar het zuiden, het wordt in de middag uiteindelijk 17 of 18 graden. Dus Pasen geeft ons dit jaar heel mooi weer. Na deze paasdagen komt er dinsdag iets meer bewolking maar het is dan nog zacht, daarna zakt de temperatuur 1 á 2 graden terug en komt er wat meer bewolking. Mogelijk valt er later in de week een enkele bui, maar veel zal dat niet zijn. De nachttemperaturen liggen komende week rond 5 graden.