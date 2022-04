Expositie 75 jaar bevrijding in de Semsstraatkerk in Stadskanaal

STADSKANAAL – In de Semsstraatkerk in Stadskanaal kunt u de expositie ‘Between light and darkness’ van Theodora Plas bezoeken. Schilderijen, tekeningen en mixed-media met de oorlog als thema. –

‘Ons Huis’, de zaal achter de kerk, is ingericht met spullen, kleding en verhalen uit de tijd van de bevrijding 77 jaar geleden. De expositie is vandaag van 13.00 tot 17.00 uur geopend; de rest van de maand van do t/m zondag plus Koningsdag. De entree is gratis en de koffie staat klaar.

Op 5 mei wordt de expositie afgesloten met het ontvangen van de Runners die vanuit Wageningen het bevrijdingsvuur komen brengen.

Op de foto: de vlag die 77 jaar geleden na de bevrijding aan de kerk hing, is bewaard gebleven en is nu ook te zien in de kerk

Ingezonden door Annelies Langenburg, Stichting Vrienden Semsstraatkerk