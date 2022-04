Kwartet jeugdleden Damclub Winschoten 23 april naar “Regio Cup” in Gramsbergen

WINSCHOTEN – Zaterdag 23 april vindt in Gramsbergen het laatste Regio Cup damtoernooi voor jeugdleden plaats. De ca. 70 deelnemers uit de Provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel worden als basis door jeugdleider Rik Smit uit Hijken ondergebracht in groepen van 8 spelers. Deze indeling vindt namelijk op sterkte plaats, waarbij in groep één, qua rating, de sterkste spelers vertoeven. Traditiegetrouw bestaan groep 1 en 2 uit 6 spelers en worden de wedstrijden afgewerkt met de klok, onder een speeltempo van “Fischer 15 + 10”. Vervolgens wordt een zogenaamd rondtoernooi afgewerkt. Overigens, de overige groepen werken de partijen af zonder klok.

Coronatijdperk

Het laatste Regio Cup jeugdtoernooi van het seizoen 2019 – 2020, voor het coronatijdperk, werd gehouden op zaterdag 25 januari 2020 in het Drentse Hijken. Dit was de 5e ronde daarna werd de afsluitende 6e ronde in Dedemsvaart op 16 maart 2020 afgelast door de coronamaatregelen van de Rijksoverheid. Na het coronatijdperk zijn de Regio Cup jeugdwedstrijden wederom opgepakt door het platform “Jeugddammen Noord”. Het 1e toernooi in het seizoen 2021 – 2022 stond gepland op zaterdag 26 februari 2022 in Hoogeveen en de 2e op 26 maart 2022 in het Drentse Hijken. In Gramsbergen wordt zaterdag de 3e en laatste Regio Cup afgewerkt.

Damclub Winschoten

De jeugdafdeling van Damclub Winschoten begint, na het coronatijdperk, langzaam weer te groeien en heeft onderhand weer 7 leden in de gelederen. Hiervan reizen zaterdag 23 april vier leden af naar Overijssel om in Gramsbergen deel te nemen aan de 3e Regio Cup. Janick, Jona, Nickey en Jamey vormen dan het kwartet dammers uit Oost Groningen.

Elke deelnemer kans op de wisselbeker.

In alle deelnemende groepen zijn 3 bekers beschikbaar voor nummer 1 t/m 3. Vervolgens worden de behaalde punten, door de organisatie, omgezet in percentagepunten. Na elk Regio Cup toernooi ontvangt de speler met het hoogste aantal percentagepunten, de wisselbeker die de deelnemer mag behouden tot het volgende Regio Cup toernooi. Bijvoorbeeld een speler in groep 7 wint alle partijen en krijgt dan 100 “percentagepunten” en de wisselbeker. Door dit systeem heeft elke deelnemer kans op de wisselbeker, ongeacht dat de sterkste spelers in groep 1 zitten. Saillant detail is dat het 15 jarige damtalent Janick Lanting uit Bad Nieuweschans volgens deze methode de wisselbeker, na 5 Regio Cup toernooien heeft gewonnen van het seizoen 2019 – 2020. Zaterdag 23 april krijgen we sowieso een nieuwe kampioen.

