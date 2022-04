STADSKANAAL – Lopers Recreatie Klap tot Klaploop maken er een feestje van.



Naast de Klap tot Klaploop wedstrijd kwamen vanmiddag ook nog andere disciplines aan de orde.

Zo was er een Nordic Walking / Sportief Wandeltocht van 10km, kwamen de wheelers en handbikers aan de start voor hun 10 kilometer en was er een recreatieloop van 5 kilometer mogelijk.

De 10 kilometer recreatieloop trok dit jaar wat minder deelnemers maar het was toch een mooi festijn.

De meeste deelnemers maakten er wedstrijd van en werd er fanatiek gestreden voor een goede tijd.

De snelste tijd bij de recreanten was voor Tessa Krops, zij deed 33:10 minuten over de 10 kilometer.

Deze Tessa Krops deed dan wel mee met de recreanten maar normaal loopt zij mee met de wedstrijden.

Melanie Helweg was de snelste bij de handbikers met 19:16 minuten, Arne Hoekstra zette een tijd van 59:43 minuten neer bij de Wheelers en snelste bij de 5 kilometer recreatieloop was Luuk Knossen, hij was slechts 17:58 minuten nodig.

Alle deelnemers genoten volop van de aandacht die ze van het langs de route aanwezige publiek kregen.

De organisatie kan terugzien op een geslaagd evenement.