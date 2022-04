Museumspoorlijn STAR en Arriva onthullen de WINK-trein ‘Museumspoorlijn STAR’

Vanaf vandaag ervaar je de sfeer en nostalgie van vroeger op het spoor als je de Arriva WINK-trein met de naam Museumspoorlijn STAR binnenstapt. Museumspoorlijn STAR en Arriva geven op de wanden rondom het toilet een kijkje in de wereld van de historische stoom- en dieseltreinen. De nieuwe WINK-trein en de historische stoomtrein van Museumspoorlijn STAR stonden vanmiddag tijdens de onthulling oog-in-oog met elkaar. Nog nooit eerder waren oud en nieuw zo dicht bij elkaar.



De lancering vond plaats op Station Stadskanaal, hoofdstation van Museumspoorlijn STAR. De nieuwe WINK trein werd door Fleur Gräper, gedeputeerde Provincie Groningen, Pieter Hofstra, voorzitter Museumspoorlijn STAR en Jieskje Hollander, regio directeur Arriva Nederland onthuld. Namens de gemeente Stadskanaal was hierbij wethouder Goedhart Borgesius aanwezig.



Museumspoorlijn STAR is opgericht in 1992 met als doel om de spoorlijn Veendam – Stadskanaal – Musselkanaal te behouden. Sinds 1994 rijdt de STAR met stoomtreinen over deze spoorlijn. De treinen van de STAR rijden voornamelijk op feestdagen. Tijdens de paasdagen van 2022 zal Museumspoorlijn STAR het ‘stoomseizoen’ openen met ritten tussen Stadskanaal en Veendam.



Foto’s: Hemmo Kuiper